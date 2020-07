SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Sambenedettese Basket è lieta di annunciare il ritorno di Vincenzo Romano, con il ruolo di Consulente Tecnico del Consiglio Direttivo per la prima squadra. Vincenzo Romano non ha bisogno di presentazioni in riviera e non solo, dopo un’ottima carriera da giocatore è stato allenatore di formazioni di serie A e B.

Alla guida della Sambenedettese Basket ha ottenuto una promozione in serie B2 nel 1989/90, raggiungendo nel 1990/91 la finale promozione per la B1 portando per l’occasione oltre 3000 tifosi sulle tribune del Palaspeca. Vincenzo Romano, oltre al suo ruolo di Consulente Tecnico, collaborerà anche con il settore giovanile, portando tutta la sua esperienza nel ruolo di istruttore.

