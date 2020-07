TERAMO – “Oggi 25 luglio si registrano 3 nuovi casi positivi (di cui 2 residenti in provincia di Pescara e 1 in provincia di Chieti), 0 nuovi decessi, 13 ricoverati (di cui 2 in terapia intensiva), 99 in isolamento domiciliare, 2777 dimessi/guariti”.

Così in una nota il Governatore dell’Abruzzo, Marco Marsilio.

Attualmente i positivi in Abruzzo sono 112.

