SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Circolo dei Sambenedettesi, in occasione della “Serata Azzurra” che si svolgerà il 6 agosto 2020 alle ore 21.15 in Piazza Bice Piacentini nel Paese Alto di San Benedetto e nel corso della quale sarà presentato lo spettacolo “Mare bbille e ‘ngannatore”, comunica che, in ottemperanza alle norme in materia di sicurezza sanitaria, sarà possibile prenotare l’ingresso gratuito comunicando cognome, nome e numero telefonico presso i seguenti recapiti telefonici:

– Sede Circolo Sambenedettesi (lun., merc., ven. dalle ore 17 alle 19) 0735/585707;

– Cell. 3483385901;

– Cell. 3383895109;

