GROTTAMMARE – Presto nuovi arredi ludici nelle pinete cittadine di Grottammare che si arricchiranno anche di un altro spazio destinato agli sportivi. Il servizio Manutenzioni ha confermato nei giorni scorsi l’acquisto di giochi per bambini e attrezzature per l’attività fisica del valore complessivo di 20 mila euro circa, da posizionare in alcune aree verdi urbane oggetto di riqualificazione.

Ad integrazione della fornitura, inoltre, c’è la recente acquisizione da parte del Comune di un gioco per bambini a forma di barca proveniente da donazione privata.

Destinazioni dei nuovi arredi saranno il Parco 1° Maggio, la Pineta Ricciotti, la pineta in via L. Da Vinci e quella in via Copernico, dove verrà allestita la nuova area fitness, posizionando una palestra esagonale in alluminio e una palestra Calisthenics.

La procedura di acquisto è avvenuta tramite trattativa diretta sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePa). A presentare l’offerta sul portale è stata la ditta veneta Pozza 1865 Srl che, con il ribasso offerto, lo scorso 21 luglio si è aggiudicata l’affidamento della fornitura per l’importo contrattuale complessivo 20.309,90 euro compresa Iva. Oltre alle attrezzature sportive, la richiesta di acquisto comprende giochi a molla, scivolo, altalena biposto e giostrine girotondo, tavoli e sedute.

È, invece, dei primi di luglio la formalizzazione della donazione avanzata dalla ditta Private Sas di Pignati Primo (all’insegna “Conad”) di una struttura gioco a forma di barca da mettere a disposizione dei più piccoli in un’area verde comunale. Nell’atto atto di accettazione, la giunta comunale ha disposto che ad accogliere la struttura sarà il Parco 1° Maggio.

Non più di due mesi fa, tutti gli arredi esistenti nell’area gioco del giardino che separa i quartieri Ischia e Ascolani furono danneggiati irreparabilmente nel corso di un raid vandalico notturno.

