SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In redazione sono giunte, in questi giorni, altre lamentele da parte dei sambenedettesi per alcune situazioni di degrado presenti in Riviera.

Una cittadina ci segnala sporcizia all’Albula a San Benedetto, anche sulle scalette che conducono a via Piemonte.

Anche da Porto d’Ascoli sono segnalati rifiuti ingombranti e abbandonati in zona Cristo Re, via IV novembre e via Damiano Chiesa ma anche su via Esino e via Turati.

I cittadini chiedono alle istituzioni e al Comune di San Benedetto un intervento immediato.

