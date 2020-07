SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Incendio nella notte tra il 24 e 25 luglio in Riviera.

Cassonetti in fiamme a San Benedetto, in via Ferri nel quartiere San Filippo Neri.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco per lo spegnimento del rogo.

Uno dei contenitori è stato letteralmente divorato dalle fiamme.

