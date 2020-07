SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Santiago Chacon è pronto per vestire la maglia della Sambenedettese: il centrocampista offensivo argentino, classe 92 sarà agli ordini di Montero per le prossime due stagioni”.

Così, il 24 luglio, la Samb ufficializza l’arrivo del nuovo rinforzo rossoblu. Cresciuto nell’Huracan ha esordito in prima squadra a 19 anni: oltre la serie A Argentina, ha avuto esperienze nella massima serie uruguayana e in Grecia.

“Sono molto felice di essere arrivato alla Samb e della fiducia che il presidente Serafino ha riposto in me. Lo scorso anno sono arrivato a Bangor per volere dello stesso presidente che mi aveva notato in passato e visto che mi ha voluto qui in Italia ritengo sia stato soddisfatto delle mie prestazioni in Galles. Vorrei dare il mio fattivo contributo per raggiungere obiettivi importanti con la Samb: non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi compagni e di lavorare con una leggenda del calcio come Montero” le parole del neoarrivato rilasciate al portale rossoblu.

“Santiago è un centrocampista offensivo di grandi qualità tecniche – ha spiegato il presidente Serafino sul sito rossoblu – , ho avuto modo di apprezzarlo nella esperienza in Galles, dove si è distinto per il talento cristallino. Il nostro intento è quello di lavorare per avere giocatori di proprietà che possano identificarsi con i colori della nostra amata Samb”.

