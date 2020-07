CUPRA MARITTIMA – “Il pontino della strada delle cupe (accesso al lungomare sud) in seguito alla caduta di alcuni pezzi di intonaco nel pomeriggio di oggi, è stato chiuso e domani interverranno le ferrovie per la sistemazione e messa in sicurezza dello stesso”.

Così il sindaco di Cupra Marittima, Alessio Piersimoni, il 23 luglio in una nota.

