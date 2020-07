SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire il riposizionamento delle barriere laterali e riconfigurare a due corsie il transito in corrispondenza del viadotto “Colonnella”, in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, sarà chiuso il tratto compreso tra San Benedetto del Tronto e Val Vibrata dalle 22 di giovedì 23 alle 6 di venerdì 24 luglio.

In alternativa, per il traffico diretto a Bologna, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Val Vibrata, si potrà percorrere la SS16 adriatica seguendo le indicazioni per Ancona con rientro sulla A14 alla stazione autostradale di San Benedetto del Tronto; percorso inverso per i veicoli diretti verso Bari.

