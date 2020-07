GROTTAMMARE – Scontro in autostrada nel tardo pomeriggio del 23 luglio.

Sull’A14 tra San Benedetto del Tronto e Grottmmare verso Ancona, per il ribaltamento di un’ autovettura al chilometro 301, si sono formati 4 chilometri di coda, attualmente. Sul posto 118, Vigili del Fuoco e Polizia Autostradale per soccorsi e rilievi.

“Chi proviene da Pescara viene deviato in uscita a Grottammare e rientrando in autostrada allo stesso svincolo, si può by-passare il punto dell’ incidente. Tutti i mezzi di soccorso si trovano sul luogo dell’ evento” afferma Autostrade per l’Italia.

