SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In programma una speciale edizione del torneo 3 contro 3 di basket del Parco Cerboni.

Saranno numerosi i cestisti di tutte le età a sfidarsi sul campo del Parco Cerboni con tutte le categorie senior e under presenti.

Nel rispetto dei regolamenti Fip il torneo non sarà organizzato da alcuna società sportiva, Sambenedettese Basket e Grottammare Basketball si limiteranno a mettere a disposizione il playground ed il supporto logistico necessario. Il torneo sarà inoltre diretto da arbitri non federali.

L’inizio del torneo è previsto per giovedì 6 agosto con le prime sfide tra minibasket e giovanili: le finali sono in programma domenica 9 agosto.

Data la contingente difficile situazione economica è stata ridotta la quota di iscrizione che sarà di 12 euro a giocatore per la categoria senior e di 8 euro per le categorie under. Ogni squadra potrà essere composta da un minimo di 3 ad un massimo di 5 giocatori. Le categorie previste saranno: Senior, Under 18 (2003,04,05), Under 15(2006,2007,2008) Under 13 (2008,2009,2010), Aquilotti e Scoiattoli.

Nel rispetto di ogni normativa Regionale in merito al covid-19 il torneo si svolgerà rigorosamente a Porte Chiuse. Sarà consentito l’accesso all’area delimitata del playground (che verrà inoltre continuamente igienizzato), solamente agli atleti iscritti al torneo.

Per informazioni ed iscrizioni: 3272374638

La Sambenedettese Basket, in collaborazione con il comitato di Quartiere Sant’Antonio e l’Associazione Rialto Croce si è inoltre messa al lavoro per valutare la fattibilità della disputa della 2° edizione del Torneo dei Quartieri, da disputare entro la fine dell’estate.

