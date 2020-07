SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Museo del Mare di San Benedetto festeggia la Madonna della Marina. Da venerdì 24 a domenica 26 luglio sono in programma una serie di iniziative che intendono coinvolgere tutta la cittadinanza, dai grandi ai piccini.

Il 24 luglio si parte con “Gente di mare”, un evento per i più piccoli alla scoperta dell’area portuale, seguito da un laboratorio.

Domenica 26 luglio doppio appuntamento: uno per bambini con “Pescami una Storia”, in cui i piccoli potranno scoprire il Museo della Civiltà Marinara e disegnare la loro vela, e l’altro per adulti “C’era una volta…”, con ingresso ridotto al Polo Museale e la possibilità di ascoltare le storie di chi ha fatto del mare la propria vita.

Inoltre, ci sarà la possibilità di partecipare al contest “Adotta il Museo”: i visitatori potranno scegliere il loro museo preferito e postare una foto con hashtag #unmuseodamare.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.