SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Lavoro per i Vigili del Fuoco nella tarda mattinata del 23 luglio.

Cassonetto in fiamme in via Mentana a San Benedetto.

Sul posto, poco prima delle 13, i pompieri per lo spegnimento dell’incendio.

