GROTTAMMARE – Di seguito un’altra nota, giunta in redazione, di Alceste Aubert.

Purtroppo anche nella piazza largo “madres y abuelas” vicino a piazza Carducci in zona Ascolani alcune piante sono morte in uno stato di degrado per mancata pulizia delle aiuole.

Nei pressi di piazza Carducci si rifanno i marciapiedi ma e’ facile constatare che in soli pochi metri 4 pavimentazioni diverse.

Ci auguriamo una maggiore attenzione per il nostro territorio e la nostra città: ci hanno incantato a lunghi discorsi sul parco marino, metropolitana di superficie, nuova ricicleria ma penso tutto questo e’ un sogno.

