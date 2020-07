SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Ci sto? Affare fatica! – Facciamo il bene comune”, è il progetto finanziato dalla Regione Marche su iniziativa del Centro Servizi Volontariato a cui il Comune di San Benedetto del Tronto, con delibera di Giunta approvata martedì 21 luglio su proposta dell’assessore alle politiche sociali Emanuela Carboni, ha aderito per le annualità 2020 e 2021.

Il progetto è rivolto a ragazzi dai 16 ai 19 anni e offre loro la possibilità di fare volontariato quali protagonisti di un’azione collettiva per la cura dei beni comuni e la riqualificazione di spazi pubblici. In base alle adesioni pervenute, i ragazzi che si iscriveranno verranno suddivisi in gruppi da 10 coordinati da un giovane tutor e un “handyman” (un volontario adulto con competenze artigianali) e saranno impegnati da fine luglio in moduli settimanali (una o più settimane a scelta), dal lunedì al venerdì con orario 8,30 – 12,30, per affrontare insieme le mansioni assegnate che consisteranno in lavori di ripulitura, tinteggiatura e riqualificazione di spazi pubblici, ovviamente nel rispetto delle misure per la sicurezza sanitaria (mascherine, distanziamento, igienizzazione mani, sanificazione oggetti e spazi). Gli spazi individuati dal Comune di San Benedetto del Tronto sono il parco di Via Manara, i giardini pubblici di via Pasqualetti, il sottopasso di via dell’Airone a Porto d’Ascoli.

Al termine di ogni settimana, a ciascun partecipante saranno consegnati dei “buoni fatica” del valore di 50 euro spendibili in abbigliamento, spese alimentari, libri scolastici e di lettura, sport e tempo libero, materiale informatico negli esercizi commerciali convenzionati col progetto.

“Abbiamo aderito con entusiasmo al progetto -dice l’assessore Emanuela Carboni – perché è chiara la finalità di educare le giovani generazioni a un processo virtuoso di custodia del proprio territorio e si fonda sull’idea della centralità dei giovani ma anche e soprattutto del riconoscimento delle numerose associazioni presenti nel nostro territorio. L’Amministrazione è lieta di poter partecipare ad una iniziativa che non solo educa i giovani ad una cittadinanza partecipativa ma anche al rispetto degli ambienti comuni sviluppando in loro la socialità e stimolando capacità personali e nuove competenze”.

Le attività prenderanno il via il lunedì 27 luglio e proseguiranno, in base al numero di aderenti, per l’intero mese di agosto. Iscrizioni sul sito www.cistoaffarefatica.it.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.