GROTTAMMARE – Il Comune di Grottammare è alla ricerca di un organizzatore per il mercatino dell’Oleandro, l’iniziativa che da diversi anni caratterizza i giovedì d’estate del Lungomare De Gasperi, dal pomeriggio fino a tarda notte.

A bando, ci sono 5 date: 4 ricadenti nel mese di agosto (06-13-20-27), 1 nel mese di settembre (03).

Gli interessati possono prendere visione dei contenuti dell’avviso nella pagina principale del sito dell’ente. La presentazione delle domande scade il 30 luglio.

Lo spazio deputato ad accogliere il Mercatino dell’Oleandro misura complessivamente 480 mq di superficie, da distribuire su 4 “isole” espositive in altrettanti slarghi del lungomare sud, corrispondenti alle spiagge libere S9- S6- S4- S2. L’organizzazione risponde alle esigenze di sicurezza anti-Covid, poiché intende limitare al massimo la presenza di più persone in spazi ristretti, come potrebbe accadere lungo il percorso di passeggio.

L’importo a base di gara è fissato in 500 euro. Saranno a carico dell’organizzatore la fornitura e gli allacci all’energia elettrica (è vietato l’uso di generatori), oltre al Canone osap di 1.200 euro, calcolato in base alla tariffa vigente.

Possono partecipare alla gara, le imprese iscritte alla C.C.I.A.A., per attività inerenti l’oggetto della concessione, e le associazioni che abbiano all’interno del proprio statuto finalità inerenti l’oggetto della concessione.

L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà presentato un’offerta maggiore all’importo a base di gara. In caso di parità, verrà effettuato il sorteggio in seduta pubblica. L‘apertura delle buste contenenti la domanda e l’offerta saranno aperte il giorno 30 luglio, alle ore 13,15, nel locale posto al piano terra della sede comunale.

Info: commercio@comune.grottammare.ap.it – 0735.739225-205.

