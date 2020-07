SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Movimento Lavoratori di Azione Cattolica (Mlac) della diocesi di San Benedetto del Tronto, insieme a tutta l’Azione Cattolica diocesana, propone “La Laudato sì in città”, tre incontri in tre luoghi della città, con la lettura dell’Enciclica di papa Francesco Laudato sì, che saranno trasmessi in diretta streaming.

Papa Francesco ha dedicato questo anno proprio alla Laudato sì, a cinque anni dalla pubblicazione. La lettera Enciclica è un forte appello a guardare a ciò che sta accadendo alla nostra Casa comune la Terra e traccia chiare indicazioni di impegno a favore del creato. Le diverse crisi ecologiche “a causa di modi di intendere l’economia e l’attività commerciale e produttiva troppo legati al risultato immediato” stanno compromettendo l’ambiente e la vita degli uomini.

Il Mlac con tutta l’Ac, risponde a questo appello e attraverso le parole della Laudato si’ propone una riflessione sulla scelta dell’Ecologia Integrale. E’ necessario un cambio di rotta per una ecologia ambientale, economica e sociale che riguarda ogni aspetto della vita, “Tutto è connesso” spiega il papa. Siamo chiamati a fare scelte solidali e sostenibili negli stili di vita e nella cura dell’ambiente a cominciare dai nostri ambienti di vita, le nostre città. Anche le scelte operate sugli spazi urbani sono connesse con la qualità della vita sociale e ambientale, sostenibile e fraterna. La lettura della Laudato sì si terrà infatti nei pressi di alcune aree di San Benedetto oggi al centro del dibattito urbanistico e oggetto di scelte messe in discussione dall’amministrazione comunale che riguardano il futuro di questa città come di tutto il paesaggio urbano anche limitrofo.

Il percorso di riflessione e sensibilizzazione sulla Laudato sì s’inserisce nel cammino formativo che il Mlac propone sui temi del Bene comune, del lavoro dignitoso, della Dottrina Sociale della Chiesa, attraverso varie iniziative nel corso dell’anno associativo.

La prima tappa della “Laudato sì in città” è dalla zona Mare il 1 agosto a Porto d’Ascoli alle ore 19, poi sarà dalla zona di San Pio X il 29 agosto per concludere il 12 settembre dalla zona Ballarin sempre a San Benedetto. Ogni evento può essere seguito in streaming sulla pagina Facebook “Mlac San Benedetto del Tronto”. Per informazione visitate il sito: www.azionecattolicasbt.com

