SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’edizione 2020 del “Miglio Marino-V Memorial Nazzareno Bamonti”, gara di nuoto in mare sulla distanza di 1852 metri lineari, vale a dire l’equivalente di un miglio marino, è stata annullata e quindi non avrà luogo a San Benedetto quest’estate.

La causa della mancata disputa competizione, organizzata dal Porto Polisportiva 85, prevista per il pomeriggio di sabato 25 luglio, si deve ricercare in una comunicazione giunta da parte dell’ufficio demanio del comune di San Benedetto, che non autorizza la disputa della gara a causa delle disposizioni atte a prevenire la diffusione del Covid-19.

“Non comprendo – ha detto Roberto Silvestri, capo del Comitato Organizzatore – quali possano essere gli impedimenti alla disputa della gara, visto che si svolge in acqua, dove il virus non può propagarsi. Peraltro, se non telefonavo io al comune, nessuno mi avrebbe ancora comunicato la notizia, nonostante la gara fosse in programma sabato prossimo. Sono molto tentato per il prossimo anno, quando il Miglio Marino entrerà a far parte del Circuito Adriatico Acque Libere, di chiedere ospitalità a un altro dei comuni vicini a San Benedetto”.

