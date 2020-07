Qui tutte le notizie di ieri, 21 luglio

In Italia, nelle ultime 24 ore, altre 190 persone sono risultate contagiate da Coronavirus, il totale dei casi sale così a 244.624. Ieri erano stati 219 i nuovi contagi, due giorni fa erano 249, secondo gli ultimi dati forniti dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute. Dopo la Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto registrano i contagi più alti: +42 nuovi casi in entrambe le regioni. I morti in Italia sono stati +13, ieri erano state registrate 3 vittime, due giorni fa 14. Il totale dei decessi sale a 35.058. I guariti sono stati 213, il bilancio sale così a 197.162. Ieri erano guarite 143 persone.

ORE 19 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Zero decessi nelle ultime 24 ore.

ORE 17 Cupra, tutti gli eventi dal 22 al 25 luglio

ORE 16.30 Cantina dei Colli Ripani: la Festa del Vino si celebra con spirito di solidarietà

ORE 16 Covid, Abruzzo: zero casi e zero decessi nelle ultime 24 ore

ORE 15.30 Assembramenti e no distanziamento sociale, due chalet multati a Porto San Giorgio

ORE 15 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Contagi, ricoveri e guarigioni: il punto della situazione.

ORE 12.30 Premio Libero Bizzarri, alla Palazzina Azzurra “Atemporaneità” e “Villa e Parco Cerboni Rambelli”

ORE 11.30 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1135 tamponi: 671 nel percorso nuove diagnosi e 464 nel percorso guariti. Un caso positivo in provincia di Ancona. 0 nel Piceno e nelle altre province.

ORE 10.30 Offida è “On the wine”: quattro appuntamenti fra luglio e agosto

ORE 9.30 Niente ‘Miglio Marino’ a San Benedetto. Comune: “Causa Covid”. Silvestri: “Non comprendo, prossimo anno in altra città? Sono tentato”

