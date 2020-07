Valorizzato anche il ruolo dei Musei Sistini, i dieci poli culturali distribuiti in altrettanti Comuni, con Rotella centro di riferimento

GROTTAMMARE- Eventi, mostre, ricerche e percorsi didattici per ricordare, a 500 anni dalla sua nascita, il Papa Sisto V, nato a Grottammare nel 1521.

Montalto e Grottammare saranno i Comuni capofila e verrà valorizzato il ruolo dei Musei Sistini per uno stanziamento complessivo di 180 mila euro. Via libera unanime del Consiglio regionale all’iniziativa, prevista dalla proposta di legge “Celebrazioni del V Centenario della nascita di Sisto V” presentata dai consiglieri Fabio Urbinati (Italia Viva), Moreno Pieroni e Boris Rapa (Uniti per le Marche – Socialisti): 18 i voti a favore.

La legge, relatori Urbinati e Gianni Maggi, prevede il coinvolgimento delle scuole e progetti di respiro nazionale e internazionale, con Montalto e Grottammare comuni capofila. Valorizzato anche il ruolo dei Musei Sistini, i dieci poli culturali distribuiti in altrettanti Comuni, con Rotella centro di riferimento.

