GROTTAMMARE – Torna CabareTour 2020, rassegna umoristica dedicata ai vincitori nella storia del Festival “Cabaret, amoremio!”.

Sabato 25 luglio, nella splendida cornice della Terrazza sul mare sul lungomare grottammarese, sarà in scena il comico romano Sergio Viglianese.

Tra i massimi esponenti del cabaret capitolino, trionfa nel 2002 al Festival dell’Umorismo: ne segue una brillante carriera che lo vede calcare con successo il palco della televisione italiana. Celebre per i suoi monologhi ed i suoi personaggi, tra tutti Gaspare il famoso meccanico di Zelig. Un cabaret originale e capace di ironizzare e raccontare con stile la società italiana. Soddisfazione da parte dello staff del Lido degli Aranci per l avvio della kermesse edizione numero quattordici.

Valter Assenti e Floriano Tavoletti dichiarano: “Siamo onorati di questa edizione special e ringraziamo l amministrazione comunale per il supporto nell’ organizziamo dell’ evento. Sarà un edizione da non perdere per gli amanti del cabaret in tutto il Piceno”.

La serata verrà condotta dall’associato Giuseppe Cameli: obbligo di prenotazione attraverso il portale eventbrite. Info line 3475406630

