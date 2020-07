SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Le conseguenze della pandemia da Coronavirus sull’economia, giorno dopo giorno, si fanno sempre più evidenti. Anche nel Piceno, aumentano in maniera considerevole le richieste di aiuto da coloro che hanno perso un posto di lavoro, oppure sono stati costretti a chiudere la propria attività.

La conseguenza è l’inevitabile aumento della povertà, una situazione che, con contorni diversi, si registra in ogni parte del mondo.

Gli osservatori di tutto il pianeta stanno seguendo l’evolversi di questa situazione, ponendo particolare attenzione proprio all’incremento della povertà e soprattutto ponendo l’accento sui cosiddetti “nuovi poveri”.

In questo contesto la PBS, acronimo di Public Broadcasting Service, un’azienda no-profit statunitense di radiodiffusione pubblica, ha inviato nel Piceno, nel momento di massima espansione del Covid-19, un proprio inviato, Malcolm Brabant, il quale ha realizzato il servizio dal titolo: “Dopo l’incubo della pandemia in Italia, l’economia vacilla e la povertà si diffonde”.

Il giornalista americano ha sottolineato come sia “probabile che l’economia globale subisca un duro colpo dalla pandemia e di conseguenza la Banca mondiale avverte che i livelli di povertà aumenteranno. Sta già accadendo in Italia, la terza economia europea ed ora circa 1 milione di italiani in più non sono in grado di permettersi i loro bisogni di base”.

Nel servizio, è stata perfettamente descritta la rete di solidarietà che si è attivata nel Piceno per contrastare la povertà. In primo piano, il ruolo e la funzione svolta sul territorio dal Banco Alimentare e del deposito di San Benedetto del Tronto, con un approfondimento del responsabile del deposito, Francesco Galieni.

Anche attraverso la testimonianza, tra gli altri, di Don Federico Pompei, è stato illustrato come si sta diffondendo la situazione di emergenza. Particolarmente toccanti anche le testimonianze di coloro che si rivolgono ai centri di distribuzione di alimenti allestiti dagli enti caritatevoli, come quello all’ex cinema di Grottammare, per ritirare i pacchi e i commenti dei volontari di tutto il Piceno impegnati a fronteggiare questa situazione di disagio economico e sociale.

Il servizio si può vedere all’indirizzo https://www.pbs.org/newshour/show/after-italys-pandemic-nightmare-economy-falters-and-poverty-spreads

