SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Festa grande a San Benedetto, in questi giorni.

Consuelo Olivieri si laurea in maniera brillante in “Scienze Pedagogiche” all’Università di Macerata con una tesi sul “Diritto alla salute psichiatrica in età evolutiva attraverso i percorsi educativi”. E’ la sua seconda laurea magistrale.

La famiglia e gli amici si congratulano con lei per il fantastico risultato raggiunto.

La dottoressa Consuelo Olivieri, 29 anni, presta servizio all’ospedale di Rimini nel reparto di neuropsichiatria infantile.

Le redazioni di Riviera Oggi e Piceno Oggi si uniscono agli auguri.

