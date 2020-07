SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In Riviera misure importanti per la sicurezza, specialmente per la stagione estiva in corso.

Sei unità in più per il Reparto Prevenzione Crimine, potenziata sul territorio ha la presenza delle proprie pattuglie.

Reparto Prevenzione Crimine che ormai da diversi mesi è stato inviato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in città, a San Benedetto, per integrare il dispositivo operativo del locale Commissariato.

Dalla Questura esprimono soddisfazione: “Il Commissariato dall’inizio dell’anno ha potuto schierare in campo 173 equipaggi in più, rispetto ai soli 75 registrati nello stesso periodo del 2019”.

Questa mattina, 19 luglio, anche il Siulp aveva espresso soddisfazione per il potenziamento.

Il nostro articolo precedente

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.