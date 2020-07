L’inviata speciale Alice è protagonista di un viaggio alla scoperta delle abitudini e delle conoscenze degli italiani sugli imballaggi in acciaio, per informarli sull’importanza di una corretta raccolta differenziata. Quinta tappa della campagna in Riviera

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Imparare a differenziare in modo corretto gli imballaggi in acciaio è importante e non va dimenticato: anche in vacanza, bisogna gettare nel contenitore giusto barattoli e scatolette, tappi corona e capsule affinché possano essere avviati al riciclo. Per sensibilizzare bagnanti e diportisti informandoli sulle qualità e i valori degli imballaggi in acciaio, un metallo che viene riciclato all’infinito senza perdere le proprie intrinseche qualità, RICREA, il Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio, insieme a Goletta Verde di Legambiente, torna sulle coste italiane con la campagna itinerante “Cuore Mediterraneo”.

L’inviata speciale Alice è protagonista di un viaggio alla scoperta delle abitudini e delle conoscenze degli italiani sugli imballaggi in acciaio, per informarli sull’importanza di una corretta raccolta differenziata. Quinta tappa della campagna è San Benedetto del Tronto nelle Marche

“Barattoli e scatolette in acciaio sono vere e proprie casseforti della natura, ideali per custodire le eccellenze della dieta mediterranea come il pomodoro, l’olio d’oliva e i prodotti ittici – spiega Federico Fusari, direttore generale di Ricrea -. Grazie alla raccolta differenziata lo scorso anno nelle Marche sono stati raccolti 3,10 kg di imballaggi in acciaio per abitante, una risorsa preziosa perché l’acciaio è un metallo che si ricicla al 100% all’infinito per tornare a nuova vita sotto forma di nuovi prodotti”.

“Anche quest’anno il tema della raccolta differenziata è al centro dell’attenzione di Goletta Verde – commenta Francesca Pulcini, Presidente di Legambiente Marche -. Nelle Marche si sta lavorando moltissimo: siamo una regione eccellente dal punto di vista delle percentuali e molte amministrazioni stanno continuando a lavorare per migliorare ancora quantità e qualità della raccolta e affinché vengano preferiti materiali più sostenibili, come ad esempio l’acciaio”.

“San Benedetto è la terza città d’Italia per accoglienza e punta molto sull’ambiente – spiega il Sindaco di San Benedetto del Tronto Pasqualino Piunti – E quando si parla di ambiente, la raccolta differenziata è una condicio sine qua non. Qui abbiamo un’organizzazione molto efficiente e svolgiamo un’azione continua di sensibilizzazione, soprattutto nelle scuole perché a volte sono proprio i bambini che indirizzano i genitori”.

“Gestiamo la raccolta in 28 comuni, per un totale di 320 tonnellate di metalli raccolte nell’anno 2019, di cui 136 tonnellate a San Benedetto del Tronto – aggiunge Francesco Chincoli, Presidente di PicenAmbiente -. Gli imballaggi in acciaio e alluminio, raccolti insieme alla plastica e al vetro, li portiamo nel nostro impianto di Spinetoli dove vengono separati e trattati per essere avviati al riciclo”.

Grazie all’impegno dei Comuni e dei cittadini, nel 2019, in Italia, sono state riciclate 399.006 tonnellate di imballaggi in acciaio, pari al peso di circa 167 Atomium, il celebre monumento di Bruxelles.

Cuore Mediterraneo

