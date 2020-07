PORTO SANT’ELPIDIO – Dopo il provvedimento di chiusura temporanea adottato dall’Arma dei Carabinieri a seguito della rissa avvenuta nel locale di somministrazione di alimenti e bevande e proseguita nella piazza antistante, il Questore di Fermo ha stabilito la sospensione della licenza di esercizio per un’attività commerciale di Porto Sant’Elpidio in questi giorni.

“Subito dopo l’attuazione delle disposizioni in materia di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19 e per le ulteriori anomalie riscontrare nella gestione del locale, l’Arma dei Carabinieri ha proposto al Questore l’adozione della ulteriore misura a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, sia per la recente rissa ma anche per altri analoghi episodi avvenuti nel recente passato – si legge nella nota della Questura fermana – Sulla base delle specifiche norme in materia, la Divisione di Polizia Amministrativa della Questura ha raccolto tutti gli elementi necessari e questa mattina ha notificato al gestore dell’attività il provvedimento del Questore previsto dall’art.100 del T.U.L.P.S”.

“La ormai comprovata sinergia tra tutte le forze dell’ordine del territorio fermano e l’unità di intenti finalizzata a garantire e tutelare costantemente, non solo in questo periodo di notevole afflusso di turisti nella provincia, la sicurezza dei cittadini residenti e domiciliati, ha consentito di ottenere un ulteriore risultato positivo per l’ordine pubblico e la serenità delle persone” concludono dalla Questura.

