GROTTAMMARE- Di seguito una nota dell’Union Fortitudo Basket Grottammare giunta in redazione.

L’associazione sportiva dilettantistica “Union Fortitudo Basket” di Grottammare nasce nel 2009 allo scopo di far avvicinare i piccoli mini atleti allo sport, in particolare alla pallacanestro, cercando di far apprezzare loro la bellezza di questo disciplina.

Dalla sua fondazione siamo impegnati nel settore minibasket e giovanili svolgendo la nostra attività presso la palestra dell’Itc Fazzini/Mercantini di Grottammare. Tutti i nostri sforzi sono sempre stati indirizzati alla qualità e professionalità dell’offerta “didattica” ed “educativa” data ai nostri miniatleti: tutti i nostri allenatori sono sempre stati e saranno laureati in scienze motorie e biologiche, (alcuni nomi: Erika Racamato, Valentina Petrelli, Daniele Bottoni, Giovanni Simonetti, Gianmarco Bruni). Siamo sempre stati impegnati nel Campionato Promozione Marche (Senior).

Siamo anche stati attivi nel “sociale” collaborato con il Comune di Grottammare a diverse iniziative come ad esempio il progetto “CONI RAGAZZI” patrocinato dal CONI.

Stiamo terminando la stagione sportiva 2019/2020 (dopo il lockdown) presso il campetto parrocchiale Madonna della Speranza di Grottammare nei giorni di lunedì-mercoledì-venerdì con corsi tenuti dal nostro attuale istruttore Gianmarco Bruni, nel pieno rispetto delle norme sanitarie indicate dalla Federazione Italiana pallacanestro (max 12 miniatleti con esercizi individuali, distanziamento, no gioco, e altro).

Con la serietà che ci ha sempre contraddistinti non abbiamo ancora comunicato il nostro “programma” per l’anno sportivo 2020/2021 in quanto, per situazioni oggettive (emergenza Covid-19), non si è ancora in grado di farlo. Non c’è la certezza della riapertura delle palestre scolastiche, delle condizioni per il loro utilizzo, dei protocolli sanitari che verranno indicati dalla Federazione Italiana Pallacanestro per la ripresa dell’attività e altro.

Quando il quadro generale sarà più chiaro e certo comunicheremo le informazioni sulle nostre attività. Ci vediamo in palestra a fine settembre dopo la riapertura delle scuole, Covid-19 permettendo.

