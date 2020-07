Segnaletica posizionata da giorni, la raccomandazione del Comune e l’annuncio sulla Pubblicentro non hanno fatto effetto sugli automobilisti “distratti”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Record” di rimozioni nel pomeriggio del 19 luglio in Riviera.

A Porto d’Ascoli si tiene la domenica e il lunedì il Mercatino in via Mare e Laureati e da diversi giorni sono stati posizionati i cartelloni di avviso per i divieti di sosta.

Inoltre nei giorni scorsi il Comune di San Benedetto si era raccomandato, attraverso una nota stampa inviata ai giornali, di fare attenzione appunto alla segnaletica.

Oggi, poi, la Pubblicentro ha diffuso un audio per avvisare dello svolgimento del Mercatino e di fare attenzione ai divieti di sosta.

Tutto, quasi, vano: 24 auto sono state rimosse dai Vigili Urbani in ausilio con il carro-attrezzi.

Automobilisti ancora una volta “distratti”.

