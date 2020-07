SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Forze dell’Ordine impegnate, nella notte tra il 18 e 19 luglio, anche lungo l’area portuale di San Benedetto.

Al Molo Sud altro intervento della Polizia di Stato per un 19enne salito a bordo di una barca ormeggiata, poi sdraiatosi su di un materassino.

“La scena non è sfuggita al custode e il giovane si è scusato per l’accaduto e ha fatto vedere ai poliziotti che non aveva danneggiato nulla ma che era solo confuso per i bagordi di una serata trascorsa con amici a ballare” dichiarano dalla Questura.

Ha rischiato grossi guai ma alla fine gli è andata bene.

