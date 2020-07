PORTO SAN GIORGIO – Dovrà rispondere di evasione un uomo residente nel Fermano.

In questi giorni un italiano di Porto San Giorgio è stato denunciato per non aver rispettato i domiciliari.

I carabinieri non l’hanno trovato in in casa durante un controllo notturno, inevitabile il provvedimento.

