SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Riviera presa “d’assalto” nella serata del 18 luglio.

Tante persone al centro e sul lungomare di San Benedetto, in particolare molti giovani e anche famiglie.

Locali che hanno registrato una buona affluenza di pubblico, compreso a Porto d’Ascoli.

Sono state 66 le multe elevate dalla Polizia Municipale per la “sosta selvaggia”.

In tanti, in effetti, avevano parcheggiato il proprio mezzo in aree non idonee e quindi, inevitabilmente, è scattata la sanzione dei Vigili Urbani.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.