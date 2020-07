SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sanitari e Forze dell’Ordine in azione alle prime ore del 19 luglio.

Intorno alle 3.20 incidente stradale a Porto d’Ascoli in via San Giovanni, dalle prime indiscrezioni un uomo caduto dallo scooter in maniera autonoma.

Sul posto 118 e carabinieri per soccorsi e rilievi.

Un 46enne è stato portato al Pronto Soccorso di San Benedetto per le cure mediche, rilievi affidati ai militari.

