SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Scontro a San Benedetto, in pieno centro, nel primo pomeriggio del 18 luglio.

Incidente fra auto e bus in via Roma, vicino l’incrocio con via San Martino.

Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi e gestire la circolazione, rallentata ma non interrotta.

Per fortuna non ci sarebbero conseguenze gravi alle persone rimaste coinvolte, solo danni ai mezzi, ma dovrebbe giungere per precauzione il personale sanitario del 118 tramite ambulanza.

Dinamica da chiarire, accertamenti dei Vigili Urbani.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.