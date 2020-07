SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo la fortunata esperienza nell’estate 2019, torna in Riviera il ristorante “volante”.

Parliamo di “Dinner in the Sky”, la piattaforma posizionata in piazza Mar del Plata a San Benedetto. Tornerà, a disposizione di cittadini e turisti, dal 19 al 23 agosto.

Un pranzo, un aperitivo o un’apericena sospeso per aria, nel weekend anche per una cena da sogno.

Prezzi a partire da 59 euro. Iniziativa a cura dei fratelli Carlo ed Erminio Giudici in collaborazione con il Comune di San Benedetto.

PRENOTAZIONE E ALTRE INFO

0735480648, Antico Caffe’ Soriano

