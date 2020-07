SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una cena in giardino dedicata all’american BBQ d’autore nella quale la musica si fonde con la cucina e il buon vino. Questo è “Light My Fire”, il nuovo format estivo di Laura Di Pietrantonio, Paolo Forlì e Gianni Schiuma nato dalla collaborazione con il Pitmaster Vincenzo Brutti (Blog 55AlCuore) e lo chef Gianmarco Di Girolami del Ristotante Bolb di Offida.

La cultura americana della brace si fonde con sapori e tecniche italianissimi per dare vita a un nuovo modo di intendere il cibo e la convivialità all’aria aperta. Ogni menu è costruito per esaltare alcuni piatti forti del repertorio classico statunitense – come il pulled pork o le ribs – ma rivisitandoli in chiave nazionale e a chilometro zero. Ecco allora che alle speziate costine di maiale si unisce una pesca della Valdaso, si scopre che un risotto si può cuocere alla brace e che anche il gelato si può affumicare.

Queste e tante altre novità vi aspettano al Viniles mercoledì 22 luglio a seguire il 5 agosto. Un reso forte anche dal network di professionisti e produttori che credono nella collaborazione: il gelato di Voglia Di… , la pizza della Pizzeria La Scaletta di Ascoli, i vini della Cantina Biologica Fiorano.

La cena ha un costo di 28 euro a persona, escluse bevande; il menu prevede variazioni vegetariane e per i bambini che amano la tavola.

Prenotazioni: 333 2722246 Laura – 348 2624559 Viniles

