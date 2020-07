RIPATRANSONE – Nella tarda serata del 16 luglio sinistro nelll‘entroterra Piceno.

Sulla Valtesino, nei paraggi di Valleverde a Ripatransone, incidente stradale: un’auto si è ribaltata.

Sul posto 118 e Vigili del Fuoco per i soccorsi alla persona rimasta coinvolta e a bordo del mezzo, un 32enne portato in ospedale per accertamenti e cure mediche.

Anche i carabinieri sul luogo, accertamenti dei militari per chiarire la dinamica e cosa effettivamente sia successo.

