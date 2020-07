QUI PUOI SCARICARE LO STUDIO DI DEMOSKOPIKA

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il turismo marchigiano sembra godere di buona salute, almeno stando a quanto rivela uno studio dell’Istituto Romano Demoskopika, che si occupa da anni di ricerche d’opinione e di mercato. Demoskopica ha infatti realizzato una classifica della reputazione turistica delle singole regioni italiane e le Marche si piazzano al 5° posto assoluto in Italia staccando Toscana e Lazio (sesto posto in coabitazione) e pure la Sicilia (settima). Ai primi posti, dal primo al quarto, ci sono invece Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Veneto e Lombardia.

Mentre c’è da notare che lo studio è relativo al 2019, quindi un periodo pre emergenza Coronavirus, che potrebbe alla fine colpire alcune Regioni più di altre a livello di dati sul turismo nel prossimo futuro, vale la pena soffermarsi sugli strumenti utilizzati da Demoskopika e sugli indici che l’Istituto ha misurato per pervenire a una vera e propria classifica che misura in generale la reputazione di ogni singola regione presso il target “Turista”.

Il livello di reputazione del sistema turistico regionale è quindi il cuore dello studio e la classifica è frutto di misurazioni quali, spiega l’istituto nel suo report, la visibilità e l’interesse dei portali turistici istituzionali regionali e il loro social appeal presso i turisti, la popolarità delle destinazioni di punta di ogni singola regione, la fiducia e le tendenze misurate online per le destinazioni stesse e anche la reputazione del sistema ricettivo nel suo complesso.

Sono stati studiati, in particolare, i comportamenti e le richieste di info online da parte di utenti targettizzabili come turisti o turisti potenziali utilizzando dati reperibili su Google, Google Trend ma anche Tripadvisor, Booking e “Ota” (online travel agencies) similari o Expedia. Per esempio Booking, Expedia e Tripadvisor hanno aiutato, con i loro database di recensioni, a stilare una sottoclassifica della reputazione del sistema ricettivo (hotel, b&b ecc), e qui le Marche scendono al 14° posto con il Lazio che domina la classifica.

Inoltre, è stata condotta anche una misurazione di quanto le mete turistiche regionali piacciano sui social, con analisi di like e follower rilevabili sui social media principali come Instagram, Facebook e Twitter. In questo senso nella classifica della visibilità e popolarita social, per esempio, la Regione Marche è addirittura al secondo posto, ed è la posizione in questa particolare classifica che fa la differenza nel quinto posto assoluto per le Marche visto che lo studio, per stilare la classifica generale, ha aggregato in sostanza quelle particolari. Se per quanto riguarda la popolarità della destinazione e e la sua ricerca online (prima è l’Emilia Romagna in entrambe le sottoclassifiche) le Marche ancora non sono nei primissimi posti, ma i singoli indici aggregati le danno un punteggio globale di reputazione turistica che per l’istituto Demoskopika è il 5° in Italia.

