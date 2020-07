GROTTAMMARE – Grottammare Basketball organizza nella stagione 2020 – 2021 corsi di Minibasket per ragazzi e ragazze nati dal 2008 al 2015 compresi. I corsi, tenuti da istruttori qualificati, si terranno negli impianti grottammaresi rappresentando per questo una grande ed assoluta novità.

In questo primo anno il prezzo di lancio sarà di soli 150 euro, comprensivi di iscrizione ed assicurazione. Solo per gli iscritti al centro minibasket Grottammare Basketball inoltre un abbonamento per l’ingresso gratuito alle gare della Sambenedettese Basket nel prestigioso campionato di Serie C Gold.

Sarà inoltre attiva la promozione porta un amico: per ogni amico che si iscriverà uno sconto di 50 euro per entrambi. (per informazioni ed iscrizioni 3272374638)

La Sambenedettese Basket è inoltre riconosciuta a livello regionale come associazione di Promozione Sociale, attuando da anni progetti per le persone svantaggiate o in difficoltà: per questo motivo Grottammare Basketball non potrà essere da meno: nei prossimi giorni presenteremo alla comunità il nostro progetto di un fondo di solidarietà che sarà finanziato dai soci e non solo dedicato a tutte le famiglie che, a causa della crisi, rischiano di non poter far praticare ai loro figli l’attività sportiva.

Grottammare Basketball garantirà quindi delle “borse per lo sport” per far partecipare alcuni ragazzi ai nostri corsi gratuitamente.

Oltre al settore giovanile e minibasket Grottammare Basketball sarà attiva anche partecipando al campionato senior di Promozione Marche, riportando dopo un decennio una prima squadra dai colori bianco-celesti nel territorio, con una rosa costituita esclusivamente da ragazzi locali.

