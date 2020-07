Per temporali, tutte le info

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Pochi minuti fa, nel primo pomeriggio del 16 luglio, la Sala Operativa della Protezione Civile Regionale delle Marche, sulla base del Bollettino di criticità idrogeologica ed idraulica emesso in mattinata dal Centro Funzionale Regionale, ha diramato un nuovo messaggio di allertamento, livello “giallo”, per temporali su tutto il territorio regionale, dalle 00 alle 24 di domani, venerdì 17 luglio.

Il Bollettino meteorologico emesso in mattinata dal Centro Funzionale Regionale per domani indica rovesci o temporali sparsi dalla mattinata in transito dalla parte settentrionale della regione verso quella meridionale.

I fenomeni saranno in esaurimento a partire dal tardo pomeriggio e dai settori settentrionali.

Le temperature saranno in diminuzione. I venti saranno settentrionali, di brezza tesa nelle zone interne e di vento moderato lungo la costa con raffiche fino a vento fresco. Il mare sarà mosso.

Per ulteriori dettagli si rimanda al sito istituzionale della Protezione Civile regionale delle Marche.

