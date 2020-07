Nella corsia est-ovest, area messa in sicurezza

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Imprevisto nella mattinata del 16 luglio in Riviera.

Sono caduti, a San Benedetto, dei piccoli calcinacci dal sottopasso di via Voltattorni nella corsia est-ovest.

Sul posto sono giunti i Vigili Urbani e i pompieri per la messa in sicurezza. Fortunatamente non si segnalano danni a cose o persone.

