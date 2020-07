PORTO SAN GIORGIO – Sarà una stagione all’insegna della continuità quella 2020-21 per la De Mitri Energia 4.0 Volley Angels Project. Infatti, tutta la rosa che lo scorso anno ha militato nel campionato di serie B2 (campionato che verrà disputato anche nella prossima stagione) è stata riconfermata in blocco ed ha già ripreso a sudare, sotto lo sguardo attento dello staff tecnico, ma sempre nel rispetto delle disposizioni anti Covid-19.

L’unica defezione sarà quella dell’esperto libero Alessandra “Alina” Conforti, che dopo una lunghissima militanza in rossoblù, svestirà i panni della giocatrice per indossare quelli, altrettanto importanti, del team manager.

“Per me è stato un onore aver ricevuto la nomina per questo ruolo così importante all’interno della squadra – ha dichiarato la Conforti – è una sfida a 360 gradi in quanto, non solo è un ruolo per me ancora nuovo, ma soprattutto perché il mio obiettivo sarà quello di poter essere di aiuto e di guida alle nostre “giovanissime” e talentuose atlete. Proprio per questo non sarà “traumatico” non essere fisicamente in campo, in quanto sarà fondamentale “condividere” ed essere in contatto costante con la squadra. Oltre a tutto questo sono super entusiasta del progetto a lungo termine della società, so che ci sono grandi obiettivi e condividerli e poter farne parte sarà per me una sfida alla quale non potevo rinunciare”.

Il sostituto della Conforti nel ruolo di libero salirà in prima squadra dalle giovanili, così come un’altra new entry che andrà a rinfoltire il gruppo delle schiacciatrici. Ma un’altra importantissima novità è giunta a dare entusiasmo alla società del presidente Sandro Benigni. Infatti, nel prossimo campionato saranno due gli sponsor della formazione rossoblù, poiché alla riconfermatissima De Mitri si va ad aggiungere la Energia 4.0, azienda marchigiana leader nel settore delle energie alternative che ha creduto nelle potenzialità societarie al punto da diventare anche primo sponsor di maglia della formazione di serie C. Un binomio che ci si augura possa essere di buon auspicio per le prossime sfide di Volley Angels Project.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.