SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ iniziata con successo “La Spiaggia dei Sogni 2020”, la programmazione di appuntamenti estivi rivolti ai più piccoli, che il Comune di San Benedetto del Tronto propone da diversi anni all’interno del cartellone degli eventi estivi e che riscuote sempre molti consensi da grandi e piccini.

Si chiama “Il Favoloso Show per i bimbi” lo Spettacolo appositamente ideato quest’anno per permettere ai bimbi di godersi un coinvolgente show interamente concepito per loro. A realizzare gli Spettacoli sono i noti Artisti della Compagnia di Animazione Ciquibum, che trasportano i presenti all’interno di fiabe (create dal Ciquibum) e fatte di personaggi in carne ed ossa, uno spettacolo del tutto originale in quanto ricco di performances acrobatiche, di magie, di corpo di ballo, canzoni e condito da qualche immancabile baby dance, il tutto implementato da coloratissimi costumi di scena, scenografie e proiezioni video che rendono ancor più suggestivo lo show.

I bimbi di possono godersi la serata accomodandosi sulle seggioline posizionate per agevolare il rispetto del distanziamento e da li possono di tanto in tanto anche cantare assieme agli attori in scena, rispondere al mago, o magari ballare una baby dance restando in piedi davanti la propria seggiolina.

Gli spettacoli si terranno fino a fine agosto tutti i lunedì presso la Rotonda di San Benedetto (Piazza Giorgini, vicino la fontana); e tutti i venerdì (ad eccezione del 14 agosto) presso la Rotonda di Porto D’Ascoli (Piazza Salvo D’Acquisto). Ciascuna serata avrà due spettacoli, primo spettacolo alle 21:15, secondo spettacolo alle 22:15, l’ingresso è gratuito e senza prenotazione.

In caso di maltempo, o per ulteriori info o eventuali aggiornamenti, si può consultare la pagina Facebook o Instagram “Animazione Ciquibum”.

