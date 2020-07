SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sono aperte le iscrizioni per il servizio di trasporto scolastico comunale per gli alunni residenti anagraficamente nel Comune di San Benedetto del Tronto e frequentanti le scuole pubbliche cittadine dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° grado. Il servizio copre esclusivamente il territorio comunale.

Gli utenti che hanno un reddito familiare, così come stabilito dall’attestazione I.S.E.E. 2020, fino a 7 mila euro non pagano alcun contributo.

Gli utenti che hanno un I.S.E.E. compreso tra 7.000,01 e 13 mila euro pagano un contributo di 93,40 euro.

Gli utenti che hanno un I.S.E.E. superiore a 13 mila euro pagano 145,10 euro.

E’ prevista una riduzione del 50% della quota per il 2° figlio ed è stabilita l’esenzione totale per il 3° figlio e successivi.

Per gli alunni che hanno già usufruito del servizio di trasporto scolastico nell’anno precedente, le quote di iscrizione saranno decurtate delle somme versate per le mensilità non utilizzate a causa dell’emergenza epidemiologica.

Alla domanda dovranno essere allegate l’attestazione di pagamento del contributo (se dovuta) e una fototessera dello studente, necessaria per predisporre il tesserino di trasporto scolastico che verrà successivamente rilasciato al costo di 5 euro.

Le domande dovranno pervenire entro lunedì 24 agosto 2020.

Avviso pubblico e modello di domanda sono disponibili sul sito www.comunesbt.it, sezione “ALTRI AVVISI PUBBLICI” e all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, piano terra del Municipio.

Fino alla chiusura del bando, all’Informagiovani, sempre al piano terra del Municipio, dal lunedì a venerdì dalle 9 alle 12.30, martedì e giovedì dalle 15.30 alle 18, sarà presente un incaricato della ditta del trasporto scolastico per fornire tutte le informazioni.

