Pochi giorni fa nove mezzi sono stati rimossi tra via Mare e Laureati

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dal municipio di San Benedetto arriva una sorta di promemoria per cittadini e turisti.

“Si ricorda agli automobilisti che via del Mare e via dei Laureati sono interessate, durante il periodo estivo, da mercatini della domenica e del lunedì che comportano il divieto di sosta con rimozione forzata” afferma il Comune in una nota diffusa il 15 luglio.

Domenica 12 luglio, a Porto d’Ascoli, nove auto erano state rimosse dai Vigili Urbani.

“Prima di lasciare in osta il mezzo, è dunque importante, per evitare spiacevoli sorprese, controllare la segnaletica mobile che viene collocata dalla Polizia Municipale con debito anticipo” concludono da viale De Gasperi.

