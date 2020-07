Prodotti per la scuola, cancelleria, paste modellabili, kit per le attività creativo-manipolative, idee e carta regalo, carta decorativa e cartotecnica. Angolo biologico con con mieli tradizionali e speziati, composte naturali e caramelle. Kartes vi aspetta in via Ugo Bassi 22, a San Benedetto del Tronto. Per info: 0735/367723.

Trent’anni dopo Emidio Ricci recupera la tradizione commerciale di famiglia. Apre Kartes, la cartolibreria di via Ugo Bassi 22. E torna a vivere uno dei locali storici del centro di San Benedetto del Tronto, che il secolo scorso ha ospitato la vetreria e poi la laneria della famiglia Ricci.

La scelta di Emidio Ricci, che con coraggio ha deciso di riannodare il filo con il passato, è anche e soprattutto una scelta in controtendenza in un momento tanto delicato. Kartes coniuga tradizione e modernità, con una attenzione per i dettagli degli arredi e oggetti d’epoca.

La cartolibreria di via Ugo Bassi 22 ha l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per il centro cittadino, proponendo ai clienti prodotti di qualità e iniziative promozionali. A partire dal buono spesa del 10% per chi acquisterà i libri scuola o per quanti sceglieranno uno dei tanti zaini in vendita, dagli Invicta ai Seven. Kartes è un punto QUI Seven, dove si può trovare un’ampia scelta di zaini della ditta piemontese.

Prodotti per la scuola di ogni grado, dunque, inclusa la cancelleria (FILA, Stabilo, Staedtler, Paper- O, Pentel, Faber-Castell e Santoro tra gli altri), paste modellabili e kit per le attività creativo- manipolative, ma anche idee e carta regalo, carta decorativa (Prestige di Kartos) e cartotecnica.

Ma Kartes è anche il suo angolo biologico, con uno spazio dedicato, curato nei minimi particolari, con mieli tradizionali e speziati, composte naturali e caramelle.

Kartes vi aspetta in via Ugo Bassi 22, a San Benedetto del Tronto, per farvi scoprire questo e molto altro ancora.

Per info: 0735/367723.

