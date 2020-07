MONTEPRANDONE – Come già detto in altre occasioni, la stagione 2020 è stata contrassegnata dall’emergenza Coronavirus che ha, purtroppo, costretto al rinvio molte celebrazioni storiche nel territorio Piceno e non solo.

Nonostante questo, i Comuni si sono rimboccati le maniche e hanno fatto il possibile per allestire un cartellone estivo con iniziative di vario genere, rispettando ovviamente le norme anti-Covid.

Monteprandone, nella mattinata del 15 luglio, ha presentato il programma di eventi dell’estate 2020: “eState a Monteprandone 2020″.

Conferenza stampa, indetta dal Comune, tenutasi presso la nuova sala “Riunioni” in piazza dell’Unità a Centobuchi.

Presenti il sindaco Sergio Loggi e il presidente del Consiglio con delega alla cultura Roberta Iozzi. Cartellone allestito insieme anche al consigliere con delega al turismo Marco Romandini.

Il primo cittadino dichiara: “Quest’anno stagione estiva con un format completamente diverso a causa del Covid. L’amministrazione ha voluto comunque allestire un mini-cartellone con eventi importanti per la collettività. Le nostre piazze sono ‘teatri’ delle iniziative in programma. In piazza Bella si sta rinnovando il decoro urbano. Abbiamo deciso di ridare priorità agli spazi esterni, visto anche quello che è successo negli ultimi, mesi, ridare la possibilità di vivere luoghi di aggregazione come era di consueto tanto tempo fa. Tutto in sicurezza. I turisti sono tornati da noi e, nonostante qualche disdetta, le strutture ricettive stanno ricevendo visitatori e prenotazioni, soprattutto da parte di italiani. Stiamo recuperando un po’ quello che l’emergenza Coronavirus, per forza di cose, ha tolto, specialmente in primavera e a giugno”.

Roberta Iozzi prosegue: “Abbiamo scelto delle iniziative polivalenti e spettacoli musicali-teatrali, parti cantate e recitate. Abbiamo voluto anche dare qualcosa in più ai bambini, spazi adeguati. Ci saranno eventi dedicati all’arte e alla cultura. Occhio particolare per il Borgo con visite guidate nel centro storico. Il Convento di San Giacomo è aperto ai visitatori, come gli altri musei della nostra comunità. Spettacoli di magia e prestidigitazione per le famiglie, non mancheranno anche i burattini. Per i più piccoli giochi e laboratori, il tutto con il rispetto delle norme anti-Covid. E ci sarà un’area relax per i genitori. Diversi eventi avranno ingressi contingentati, in particolare gli spettacoli musicali (50 postazioni in piazza dell’Aquila e 150 in piazza dell’Unità), e saranno accessibili tramite prenotazione. A Ferragosto sarà possibile vedere l’alba dal centro storico, è la prima volta per il nostro ‘balcone’, con un intramezzo musicale dedicato anche al maestro Ennio Morricone. Un panorama mozzafiato godibile non solo all’alba ma anche al tramonto”.

A Monteprandone si pensa anche all’autunno-inverno con altri eventi da compensare a quelli che non si sono potuti svolgere in estate, come una serie di eventi musicali lirici al Centro Pacetti, Coronavirus permettendo. La rassegna lirica farebbe la sua comparsa per la prima volta nella comunità.

Di seguito il programma integrale di “eState a Monteprandone 2020″ (Nel rispetto delle norme anti-covid, per gli eventi contrassegnati da * è obbligatoria la prenotazione al numero 3791985147 o via email iat@comune.monteprandone.ap.it)

Dal 12 luglio al 25 agosto

Arte In posa

Mostra d’Arte Contemporanea

a cura di associazione Officina San Giacomo e SpaziomOHOc di Nazareno Luciani

Dal giovedì al sabato, dalle 18 alle 20

Sala delle esposizioni, Centro GiovArti, Centobuchi

Dal 16 luglio al 16 agosto

Tesori al Borgo*

Visita guidata alla scoperta di arte, cultura, paesaggi ed enogastronomia

a cura del Comune e dell’associazione Castrum Prandonis

Dal giovedì alla domenica

dalle 20:30 alle 22:30

Centro storico, Monteprandone

Mercoledì 22 luglio

L’incantaPiazza*

Spettacolo di bolle e magia

con e a cura di Mago Kiko

ore 21, piazza dell’Unità, Centobuchi

Martedì 28 luglio

Giocabimbi

Attività ludiche, giochi da strada, go-kart e mini fattoria a cura di Event Giochi

ore 21, piazza dell’Unità, Centobuchi

Mercoledì 29 luglio

L’incantaPiazza*

Spettacolo di magia da scena con le grandi illusioni

con Mago Cristian, a cura di Mago Kiko

ore 21, piazza dell’Unità, Centobuchi

Martedì 4 agosto

Giocabimbi

Attività ludiche, giochi da strada, go-kart e mini fattoria a cura di Event Giochi

ore 21, piazza dell’Unità, Centobuchi

Mercoledì 5 agosto

L’incantaPiazza*

Spettacolo di burattini

con Mago Fabiano, a cura di Mago Kiko

ore 21, piazza dell’Unità, Centobuchi

Domenica 9 agosto

Alla ricerca del Vello d’Oro*

Spettacolo musicale-teatrale

a cura dei Musei Sistini del Piceno e dell’associazione Musica Antica e Contemporanea

ore 21, piazza dell’Aquila, Monteprandone

Mercoledì 12 agosto

L’incantaPiazza*

Spettacolo di ventriloquo e magia

con Mago Alex, a cura di Mago Kiko

ore 21, piazza dell’Unità, Centobuchi

Sabato 15 agosto

Alba di Ferragosto in concerto*

Spettacolo musicale

a cura di Sergio Capoferri (fisarmonica) e Alessio Giuliani (violino)

Ore 6:15, piazza dell’Aquila, Monteprandone

