MONTEFIORE DELL’ASO – Il Consiglio Direttivo della Pro Loco di Montefiore dell’Aso, di concerto con il Comune di Montefiore dell’Aso, visti i provvedimenti restrittivi in materia di Coronavirus, comunica che l’evento “Sagra della Frutta” prevista per il primo weekend di agosto 2020, è stato annullato.

“A malincuore e dopo ripetuti incontri si è arrivati ad una decisione unanime che ha portato ad annullare i diversi appuntamenti previsti per l’estate 2020 nel Comune di Montefiore dell’Aso – si legge in una nota della Pro Loco – La Pro Loco, sempre attiva nell’interesse del paese, per l’occasione ha programmato una serie di piccoli eventi in collaborazione con la Cooperativa Millennium: ad integrazione delle attività previste nei centri estivi, sono stati programmati laboratori tematici sull’importanza della frutta nel contesto del nostro bellissimo borgo e di tutta la vallata”.

Attraverso esperienze di vario genere, i ragazzi avranno la possibilità di conoscere le proprietà della frutta, la sua importanza in ambito alimentare e scoprire tanto altro ancora.

“Per la Sagra a noi tanto cara, ci diamo appuntamento all’anno prossimo, con una edizione ricca di eventi, food e intrattenimenti” concludono dalla Pro Loco.

