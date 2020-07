SAN BENEDETTO – La redazione di Riviera Oggi esprime le sue più sincere congratulazioni a Luca Strozzieri, che nella mattinata del 14 luglio ha conseguito brillantemente la laurea magistrale in Ingegneria meccanica presso l’Università Politecnica delle Marche di Ancona con il voto finale di 110 e lode.

Felicitazioni al neo-ingegnere da parte dei genitori Gianni ed Elisabetta, dalla sorella Laura, dai parenti e dagli amici.

Luca oltre alla passione per la meccanica ne ha un’altra, forse meno importante ma soltanto per chi non conosce l’amore che noi sambenedettesi abbiamo per la nostra squadra di calcio. Lui stesso si definisce ‘malato di Samb‘. Ci hanno confessato i genitori che “manco ci magna per seguirla dentro e fuori“.

Lo abbiamo riferito al neo presidente Domenico Serafino che ha voluto aggiungere le sue congratulazioni per l’importante traguardo raggiunto: “Quando un ragazzo realizza il suo sogno, che sia su un campo di calcio o tra i libri, è sempre una grande soddisfazione per lui e la sua famiglia. I miei vivissimi complimenti al super tifoso della Samb”. Domenico Serafino, presidente Sambenedettese calcio

