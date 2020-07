SAN BENEDETTO DEL TRONTO – A fine febbraio, in Riviera, era andata in scena un match di calcio molto importante.

Parliamo di Porto d’Ascoli-Anconitana (n.d.r. la vecchia Ancona), campionato di Eccellenza. La partita fu giocata al “Ciarrocchi” dove accorsero molti sostenitori dorici. I biancorossi vinsero il “derby” per 2 a 1 ma i loro supporter si erano resi protagonisti di episodi poco edificanti come denunciato dalla società biancazzurra al termine della gara.

Qui il nostro articolo precedente

La Questura di Ascoli era presente al “Ciarrocchi” con molti agenti e il comportamento dei tifosi anconetani era stato monitorato dagli investigatori della Divisione Polizia Anticrimine: sono stati notificati, in questi giorni infatti, tre Daspo nei confronti di altrettanti supporter.

“I tre tifosi, tutti di Ancona, si sono avvicinati alle paratie metalliche di separazione tra i settori degli ospiti e dei locali, iniziando a sputare e scaraventare oggetti contro i sostenitori della squadra di casa – si legge in una nota della Questura di Ascoli – Ma sono stati filmati dai poliziotti della Scientifica del Commissariato cittadino che, poi, si sono messi in contatto con i colleghi della Questura di Ancona per dare un nome ai facinorosi. E ci sono riusciti, tant’è che un 35enne, che aveva pure tentato di valicare la recinzione e lanciato fumogeni nel settore dei locali, per due anni non potrà più avvicinarsi agli stadi. I suoi due compagni, di 27 e 28 anni, per vedere le partite dovranno aspettare dodici mesi“.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.