SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Questa mattina, 13 luglio, il sindaco di San Benedetto Pasqualino Piunti ha ricevuto il neoeletto presidente del Circolo Nautico Sambenedettese Igor Baiocchi. Nel corso del cordiale collqouio, sono stati posti sul tappeto alcuni temi di comune interesse, ad iniziare dal problema dell’importo dei canoni di concessione demaniale per la gestione della darsena turistica.

A tale proposito, il sindaco Piunti ha evidenziato come nella legge di conversione del “Decreto Rilancio” sono previste agevolazioni in questo ambito e che la questione sarà seguita con la dovuta cura in considerazione del ruolo che il Circolo Nautico riveste per lo sviluppo turistico della città.

